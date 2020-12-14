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سليانة-كوفيد19: تسجيل 3 إصابات جديدة وارتفاع إجمالي حالات الإصابة إلى 1505 حالات

2020/12/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية سليانة، أمس الاحد، 3 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” اثنتين بالكريب وواحدة بالروحية، وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة الى 1505 حالات مؤكدة من بينها 83 حالة وفاة، فيما يبلغ عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الاجباري حاليا 217 حالة، وفق ما أفادت به، اليوم الإثنين، مصالح الادارة الجهوية للصحة بسليانة.

وبيّنت ذات المصالح لـ”وات” أنه تم تسجيل 171 اصابة في صفوف مهنيي الصحة من بين إجمالي الإصابات المسجلة بالجهة، مشيرة إلى عدد حالات الايواء بالمسشتفى الجهوي بسليانة بلغ حاليا 17 حالة من بينها حالة بالانعاش و7 حالات بالمستشفيات المحلية.

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