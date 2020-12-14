وفاة النائب ليبي عمر قرميل في المغرب

توفي النائب الليبي عمر قرميل في المغرب بعد أسابيع من إصابته بفيروس كورونا المستجد في أعقاب اجتماع لنواب في البرلمان الليبي في طنجة، حسبما أعلنت مصادر عدة يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020.

وبعثت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس وكذلك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعازيهما إلى أقارب قرميل، من دون أن تذكرا ظروف أو مكان الوفاة الأحد.

وكان قرميل قد شارك في ملتقى الحوار السياسي في طنجة أواخر نوفمبر إلى جانب 120 نائبا في البرلمان الليبي، تعهد خلاله النواب “إنهاء الانقسامات” التي تشهدها بلادهم.

ثم أدخل مستشفى في طنجة حيث توفي من جراء الإصابة بكوفيد-19 الأحد، بحسب مصدر دبلوماسي مغربي.

سجل المغرب قرابة 400 ألف إصابة بالفيروس، بينها 6624 وفاة، فيما سجلت ليبيا نحو 91 ألف إصابة بينها 1314 وفاة.