تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

سيدي بوزيد

سجّلتولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، حالة وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، الى جانب رصد 18 إصابة جديدة، مقابل 28 حالة تعافي، ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2027 إصابة (25 مستوردة والباقي محلية)، منها 1547 حالة شفاء، و81 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بالجهة منذ شهر فيفري الماضي، 8907 تحليلا وذلك بعد رفع 30 عينة إضافية اليوم.

ولاية قفصة

أودى فيروس “كورونا” المستجد خلال الـ72 ساعة الاخيرة بحياة 6 أشخاص من معتمديات قفصة الجنوبية، والسند، والمتلوي، والرديف، وأم العرائس من ولاية قفصة،ما يرفع حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بهذه الفيروس منذ ظهوره في شهر مارس الماضي إلى 101 وفاة وذلك من إجمالي 2194 إصابة مسجلة بالجهة تعافى منها 1623 شخصا.

كما تم الإعلان أمس الأحد عن رصد 16 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 63 عيّنة خضعت للتحليل بمخبر التحاليل البيولوجية بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، توزّعت على معتمديات قفصة الجنوبية والرديف بـ9 إصابات والمتلوي وأيضا أم العرائس بـ6 إصابات.

وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي يبلغ حاليا مجموع المصابين الذين لازالوا يحملون الفيروس 464 مصابا، أكثر من نصفهم بمعتمدية قفصة الجنوبية، ويقيم أغلبهم إمّا في مراكز الحجر الوجوبي أو في منازلهم، فيما يقيم البعض منهم بأقسام كوفيد بالمستشفيين الجهويين بقفصة والمتلوي وبالمستشفى المحلّي بالرديف.

ولاية تطاوين

سجّلت ولاية تطاوين خلال الـ48 ساعة الماضية حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس”كورونا” في معتمدية البئر الاحمر، إلى جانب 20 حالة إصابة جديدة تتوزع الى 12 حالة في تطاوين الشمالية، و4 في تطاوين الجنوبية، و3 في بني مهيرة، وحالة واحدة في البئر الاحمر، وبذلك ترتفع الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة الى 84 حالة وفاة (منها حالة واحدة قبل إعادة فتح الحدود في جوان المنقضي) و1095 حالة إصابة (منها 38 قبل إعادة فتح الحدود).

ويخضع حاليا 108 مصابين للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، فيما يتابع 15 مصابا العلاج 5 منهم في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و10 مصابين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.

ولاية تونس

سجّلت ولاية تونس خلال الـ24 ساعة الاخيرة حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و24 حالة ايجابية حاملة للفيروس يومي السبت 12 والاحد 13 ديسمبر الجاري، ليبلغ بذلك العدد الجملي للإصابات، منذ فتح الحدود التونسية يوم 27 جوان الفارط، 5858 إصابة منها 487 حالة وفاة 4583 حالة شفاء.

ولاتزال حاليا 788 حالة نشيطة حاملة للفيروس، فيما يبلغ عدد المصابين بـالفيروس المقيمين بالمستشفيات الى حدود امس الاحد، 232 مصابا، يتوزعون الى 152 بالمستشفيات العمومية و80 بالمصحات الخاصة.

ولاية سليانة

سجلت ولاية سليانة، أمس الاحد، 3 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” اثنتين بالكريب وواحدة بالروحية، وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة الى 1505 حالات مؤكدة من بينها 83 حالة وفاة، فيما يبلغ عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الاجباري حاليا 217 حالة،

هذا وقد تم تسجيل 171 اصابة في صفوف مهنيي الصحة من بين إجمالي الإصابات المسجلة بالجهة، فيما يبلغ حاليا عدد حالات الايواء بالمسشتفى الجهوي بسليانة 17 حالة من بينها حالة بالانعاش و7 حالات بالمستشفيات المحلية.

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة اليوم الاثنين ، 08 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجدّ، دون تسجيل وفيات، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة منذ بداية الجائحة 2424 اصابة منها 173 حالة وفاة و1428 حالة شفاء.

هذا وارتفع أيضا عدد الحالات النشيطة التي لا زالت حاملة للفيروس بالجهة الى 824 حالة ، منها 821 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و ثلاث حالات قيد الإيواء بالمستشفيات

ولاية قابس

سجّلت ولاية قابس خلال الـ24 ساعة الأخيرة حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب 11 حالة إصابة إضافية توزّعت الى 06 اصابات بقابس الجنوبية، واصابتين ( 02 ) بالحامة، واصابة واحدة ( 01 ) بكلّ من مارث، وقابس المدينة، ومطماطة الجديدة، ويبلغ بذلك إجمالي الإصابات بالجهة 3765 إصابة منها 104 حالات وفاة و3245 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى وأصبحت غير حاملة لأعراض سريرية، فيما يبلغ عدد الحالات النشيطة حاليا 519 حالة من بينها 163 حالة بقابس الجنوبية و101 حالة بقابس المدينة و81 حالة بالحامة و76 بمارث .

ولاية سوسة

سجّلت ولاية سوسة اليوم الاثنين، 3 حالات وفاة بفيروس “كورونا” الى جانب 27 إصابة جديدة بالفيروس،لترتفع الحصيلة الوبائية بالجهة منذ ظهور الجائحة إلى 8229 إصابة (منها 8140 إصابة منذ إعادة فتح الحدود في جوان الماضي) و272 حالة وفاة (منها 264 حالة منذ إعادة فتح الحدود) و5789 حالة شفاء، فيما لايزال 2087 شخصا حاملا للفيروس حاليا

ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 56 مصابا بالكوفيد19 من بينهم 17 في حالة إنعاش، الى جانب 15 مصابا اصيلو ولايات أخرى.