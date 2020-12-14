توننداكس يغلق حصة الاثنين على تراجع بنسبة 21ر0 بالمائة



انهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس، توننداكس، حصة الاثنين، على تراجع بنسبة 21ر0 بالمائة عند 6839 نقطة وسط تداولات في حدود7ر2 مليون دينار، وفق بيانات الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية .

وتصدر سهم تواصل القابضة، قائمة الارتفاعات، بنسبة 3ر4 بالمائة وبلغ سهم السعر 490ر0 دينار في حين إرتفع سهم الشركة الصناعية والالات الكهربائية بنسبة 3 بالمائة عند سعر 080ر4 دينار.

وتراجع سهم بنك تونس والإمارات، بنسبة 5ر4 بالمائة عند سعر 920ر7 دينار وتراجع سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 4ر0 بالمائة عند سعر 380ر2