تسجيل 3 حالات وفاة بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بالقصرين

تسبب فيروس “كورونا ” المستجد في وفاة 3 مواطنين مساء أمس الإثنين بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بالقصرين، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالجهة منإعادة فتح الحدود في جوان المنقضي إلى 144 حالة وفاة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.

وأضاف الشعباني، في تصريح لـ”وات” أن الوباء تسبب أيضا في إصابة 3048 شخصا منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم وذلك بعد رصد 45 إصابة جديدة من جملة 148 عينة تم تحليلها بالمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين وبالمخابر الثلاثة الخاصة بالجهة، مشيرا إلى أن عدد حالات الشفاء بالجهة بلغت الى حد الان 2235 حالة شفاء مقابل 674 حالة نشيطة.

وشدّد بالمناسبة على ضرورة مواصلة تقيد المواطنين بمقتضيات البرتوكول الصحي من ارتداء الكمامات، وتكريس التباعد الجسدي، والإلتزام بقواعد حفظ الصحة، والتحلي بالمسؤولية، نظرا لخطورة الوضع الوبائي بالولاية بسبب حالة التراخي المعتمدة من قبل عدد من المواطنين، وفق تأكيده.