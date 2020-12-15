منوبة: تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” دون تسجيل وفيات

سجّلت ولاية منوبة اليوم الثلاثاء، 10 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، دون تسجيل وفيات جديدة، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور (وات)

وبيّنت قدور أنّه بتسجيل الحالات الجديدة بطبربة ومنوبة والجديدة ودوار هيشر والمرناقية، يرتفع عدد حالات الاصابة بالجهة الى 834 حالة، منهم 831 حالة يخضعون حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و03 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على طبربة (264 حالة)، ومنوبة (250 حالة) ووادي الليل (80 حالة) والجديدة (79 حالة)، والمرناقية (64 حالة)، والبطان (37 حالة)، ودوار هيشر (36 حالة) وبرج العامري (24 حالة).

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 2440 اصابة بفيروس “كورونا”، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 173 حالة وفاة، و1428 حالة شفاء.