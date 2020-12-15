عاجل: هذا اللقاح الذي اختارته تونس ضد فيروس كورونا..

أعلنت اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر2020 ، شركتا ‘فايزر ‘و’بيونتاك’ في بلاغ لهما عن إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة التونسية لتوريد لقاح BNT162 المُحتمل والقائم على الحمض الريبي النووي الناقل للوقاية من مرض كوفيد- 19.

وبناءً على طلب وزارة الصحة في تونس، سيتم تسليم اللقاح خلال سنة 2021، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المحلية علماً وأنّه لم يتم الإفصاح عن التفاصيل المالية الخاصة بهذه الاتفاقية.

وقال مدير شركة فايزر في تونس وليبيا وليد لخضر ، إنه يشرفهم للغاية التعاون مع الحكومة التونسية من أجل حشد كافة مواردهم العلمية والتصنيعية من أجل تحقيق هدفهم المشترك بتوفير لقاح كوفيد-19 المحتمل للشعب التونسي بأسرع وقت ممكن، مضيفا أن هدف فايزر بتحقيق إنجازات ترتقي بحياة المرضى بات يمثل ضرورةً أكبر أكثر من أي وقت مضى.