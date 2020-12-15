عمرها 101 سنة: تفاصيل شفاء مسنة من فيروس كورونا في القصرين..

أكد مدير الصحة الأساسية بالقصرين الدكتور منصف المحمدي أنه تم مؤخرا تسجيل حالة شفاء لمسنة تبلغ من العمر 101 سنة قاطنة في منطقة إبراهيم الزهار بمعتمدية سبيبة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأشار المحمدي إلى أن المسنة لم يتم إيوائها في أي مستشفى وقد أتمت فترة الحجر الصحي الذاتي بمنزلها وهي الان في حالة صحية جيدة.

أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين الدكتور عبد الغني الشعباني أنه تم اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد صدور نتيجة 148 عينة ليرتفع بذلك العدد الجملي للمصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى اليوم إلى 3048 إصابة.

وأضاف الشعباني في تصريحه لاذاعة شمس أف أم أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع عدد الحالات بالجهة إلى 144 حالة، و أشار في نفس السياق إلى إارتفاع حالات الشفاء بالجهة الى 2235 حالة بينما لا تزال 674 حالة نشيطة.