منوبة:تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة في الجهة

سجّلت ولاية منوبة اليوم الثلاثاء ، ثلاث حالات وفاة جراء فيروس كورونا، بطبربة والدندان ووادي الليل، ووارتفع بذلك عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة إلى 176 حالة وفاة، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة مساء اليوم.

وتعلّقت حالة الوفاة الاولى منها بمسن يبلغ من العمر 64 سنة اصيل طبربة توفي امس بمستشفى عبد الرحمان مامي باريانة ،وثبتت اصابته بفيروس كورونا.

اما الحالة الثانية فهي لمسنة تبلغ من العمر 75 سنة اصيل منطقة الدندان توفيت بمستشفى الرابطة بالعاصمة ووردت نتيجة اختبار الكوفيد 19 الخاصة بها ايجابية.

كما توفيت مسنة تبلغ من العمر 84 سنة اصيل منطقة القباعة بمعتمدية وادي الليل بمستشفى شارنيكول ، بعد ثبوت اصابتها بعدوى الفيروس سابقا

وقد تولت بلديات وادي الليل وطبربة والدندان القيام باجراءات وعمليات الدفن بمقبرتي الجلاز بالعاصمة وصنهاجة، بمتابعة من اعوان حفظ الصحة بالادارة الجهوية للصحة بالجهة وذلك وفق البرتوكول الصحي والاجراءات الوقائية المشددة

يُذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 2440 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 176 حالة وفاة ، و1434 حالة شفاء فيما لاتزال 834 حالة نشيطة.