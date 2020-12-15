هاشمي الوزير : التلقيح المضاد لفيروس كورونا سيقدم للمواطنين مجانا

أكد مدير عام معهد باستور، هاشمي الوزير، اليوم الثلاثاء، أن التلقيح الخاص بكورونا والذي سيتم توريده من مخبر فايزر الامريكي، سيقدم مجانا للمواطنين.

وقال في تصريح أدلى به ل-(وات) أن الاولوية في اجراء التلاقيح ستكون بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة ومن يعملون في القطاعات الحيوية في الدولة، مشيرا الى أن التلقيح سيكون بالنسبة للمواطنين اختياريا وليس اجباريا.

وكان عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا قد اعلن في وقت سابق ل(وات) عن حصول تونس بمقتضى اتفاق وقعه وزير الصحة مع مخبر فايزر الامريكي على مليوني جرعة من تلاقيح كورونا بسعر 7 دولارات للجرعة الواحدة، ستصل الى تونس بداية من الثلاثية الثانية من سنة 2021.

وافاد ان شحنة اللقاحات المنتظر توريدها من مخبر فايزر الى تونس تمثل دفعة أولى، مؤكدا أن نية السلطات الطبية في تونس تتجه الى توريد كميات اضافية في مرحلة ثانية.

وأكد ان المخبر الامريكي فايزر قدم مطلب الى ادارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة قصد تزويد تونس بلقاح كورونا، مشيرا الى أن هذا الاختياراستند الى النتائج الاولية للنجاعة التي أثبتت فاعلية اللقاح في مكافحة وباء كورونا.

كما استند الاختيار على المخبر الأمريكي الى عامل توفر الحماية، حسب ما بينه عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مجددا التأكيد، على مساع تونس للحصول على كميات اضافية من اللقاحات من أجل احتواء الفيروس التاجي.