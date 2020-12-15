سيدي بوزيد : تسجيل 19 حالة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة مقابل 25 حالة شفاء

تمّ اليوم الثلاثاء بولاية سيدي بوزيد تسجيل 19 حالة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة مواطن أصيل جلمة و25 حالة شفاء حسب ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد .

ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 2046 حالة منها 1572 حالة شفاء و82 حالة وفاة 25 مستوردة والباقي محلية .

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في أعلى الإصابات ب911 حالة.

تليها سيدي بوزيد الشرقية ب292 حالة ثم الرقاب ب 150 حالة ثم السبالة ب 137 حالة.

ثم جلمة ب98 حالة ثم بن عون ب 92 حالة ثم بئر الحفي 84 حالة ثم أولاد حفوز ب76 حالة ثم المكناسي ب75 حالة ثم السوق الجديد ب52 حالة ثم المزونة ب37 حالة ثم منزل بوزيان ب 28 حالة ثم السعيدة 14 حالة.

وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بسيدي بوزيد منذ شهر فيفري الماضي 8976 تحليلا بعد رفع 69 عينة اليوم الثلاثاء.

كما تم منذ انتشار فيروس كورونا إيواء 210 مصابا بمستشفيات سيدي بوزيد منهم 12 مقيما الآن بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.