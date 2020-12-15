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توننداكس يقفل معاملات الثلاثاء متطورا بنسبة 0.13 بالمائة

2020/12/15 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

اقفلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات حصة الثلاثاء، في المنطقة الخضراء اذ تطور مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 0.13 بالمائة في حدود النقطة 6849.12 وسط حجم تبادل ب3.3 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وبخصوص اداء الاسهم تصدرت العامة للمصافي قائمة الارتفاعات بنسبة 6.06 بالمائة بحجم تبادل ب93 الف دينار.علما ان الشركة سجلت تراجعا ملحوظا في رقم معاملاتها للثلاثي الثالث من سنة 2020 بنسبة 80 بالمائة.

كما تطور سهم التجاري للايجار المالي بنسبة 5.8 بالمائة (10.550 دينار) محققا تراجعا في ادائه منذ بداية السنة الى -14.4 بالمائة .

في المقابل تراجع سهم الكيمياء بنسبة 4.5 بالمائة (45.650دينار) وسط حجم تداول ضعيف جدا. وخسر سهم بي هاش للتامين نسبة 0.4 بالمائة (47.500دينار) .

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