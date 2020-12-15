تسجيل 41 وفاة و1483 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 14 ديسمبر 2020 وإلى غاية الساعة 14.00، تسجيل 41 وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3956.

كما تم بنفس التاريخ تسجيل 1483 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر اجراء 5326 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين 86801 حالة من بين 113241 حالة حاملة للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في البلاغ ذاته، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1289 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات والمصحات الخاصة، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 287 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 86 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين أيضا.