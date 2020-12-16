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الكاف-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و43 إصابة جديدة

2020/12/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ارتفعت حصيلة الوفيات المسجلة في ولاية الكاف جراء الإصابة بفيروس “كورونا” ، اليوم الأربعاء، إلى 103 حالة وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، وعدد الاصابات إلى 3125 حالة مؤكدة بعد تسجيل 42 إصابة جديدة من جملة 89 نتيجة تحليل لعينات تم رفعها بتاريخ 14 ديسمبر الجاري، وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف عبد الباقي الجمني.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أن احصائيات الادارة الجهوية للصحة تشير أيضا إلى تعافى 2961 شخصا من المرض أي بنسبة تقارب 95 بالمائة من جملة المصابين بالجهة، فيما لايزال 36 شخصاً يقيمون في المستشفيات ومنهم 4 اشخاص في اقسام الانعاش، وفق تأكيده.

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