تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي، اليوم الأربعاء، 5 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” و33 حالة اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى 104 حالات (103 حالات تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط) واجمالي عدد الإصابات الى 2573 حالة (2462 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود) منها2165 حالة شفاء فيما لا تزال حاليا 194 حالة نشطة.

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس “كورونا”و33 اصابة إضافية بالفيروس مقابل 47 حالة شفاء، وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بالجهة الى 2079 حالة اصابة من بينها 84 حالة وفاة، و1619حالة شفاء، فيما يقيم حاليا 12 شخصا بالمستشفيات.

ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس 6 وفيات جديدة بفيروس “كورونا” و161 إصابة إضافية (من مجموع 537 تحليلا) مقابل 143 حالة شفاء، وبناء على ذلك ترتفع حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 241 حالة، والعدد الجملي للحالات الإيجابية إلى 8884 حالة، وحالات الشفاء إلى 7031 حالة، في حين بلغ عدد التحاليل المنجزة إلى حد الآن 37167 تحليلا.

ويبلغ حاليا عدد المصابين المقيمين بأقسام العناية المركزة 14 مصابا، وعدد المقيمين بقسم “أوكسيجين” بالمستشفى الهادي شاكر 84 مصابا، وعدد المقيمين بالمصحات الخاصة 38 شخصا.

ولاية القصرين

بلغ إجمالي حالات الشفاء من وباء “كوفيد 19” بالجهة الصحية القصرين، منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم الإربعاء، 2235 حالة شفاء، من بينها حالة مسنة تبلغ من العمر 101 سنة أصيلة منطقة “إبراهيم الزهار” من معتمدية سبيبة.

هذا وقد تم مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” بعد صدور نتائج تحاليل 15 عينة، كدفعة أولى من العينات التي تم تحليلها يوم أمس، في انتظار صدور بقية العينات عشية اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى حدود اليوم الإربعاء، إلى 3053 إصابة، منها 679 حالة نشيطة، فيما بلغ عدد الوفيات 144 حالة وفاة.

ولاية سليانة

سجلت ولاية سليانة، أمس الثلاثاء، حالتي وفاة و8 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 85 حالة فيما بلغ العدد الجملي للاصابات 1525 حالة مؤكدة.

ويبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري 192 حالة، وعدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 14 حالة و7 حالات بالمستشفيات المحلية، فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة في صفوف مهنيي الصحة 171 حالة.

ولاية الكاف

ارتفعت حصيلة الوفيات المسجلة في ولاية الكاف جراء الإصابة بفيروس “كورونا” ، اليوم الأربعاء، إلى 103 حالة وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، وعدد الاصابات إلى 3125 حالة مؤكدة بعد تسجيل 42 إصابة جديدة من جملة 89 نتيجة تحليل لعينات تم رفعها بتاريخ 14 ديسمبر الجاري، فيما تعافى 2961 شخصا من المرض أي بنسبة تقارب 95 بالمائة من جملة المصابين بالجهة، ولايزال حاليا 36 شخصاً يقيمون في المستشفيات منهم 4 اشخاص في اقسام الانعاش.

ولاية تطاوين

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، اليوم الاربعاء، حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” في معتمدية تطاوين الشمالية، فضلا عن رصد 19 اصابة جديدة، ما رفع عدد حالات الوفاة في الجهة منذ بداية الجائحة الى 85 حالة (منها حالة فقط قبل إعادة فتح الحدود)، وعدد الإصابات إلى 1151 (38 منها قبل إعادة فتح الحدود).

وتتوزع الاصابات الجديدة إلى 9 إصابات في البئر الاحمر و5 اصابات في تطاوين الجنوبية واصابتين في كل من تطاوين الشمالية ورمادة واصابة واحدة بغمراسن.

هذا ويخضع حاليا 147 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، فيما يقيم 6 مصابين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب اخر في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن، و10 مصابين في مستشفيات عمومية ومصحات خاصة خارج الولاية.

ولاية بن عروس

سجلت ولاية بن عروس، اليوم الأربعاء، 58 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ارتفع تبعا لها إجمالي عدد الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 5517 إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد حالات للشفاء 5210 حالات بعد أن تماثل للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 46 مصابا، وبذلك يتراجع إجمالي الحالات النشيطة التي مازالت حاملة لفيروس “كورونا” المستجد بولاية بن عروس إلى 139 حالة.

في المقابل سجلت الجهة 3 وفايات خلال الـ48 ساعة المنقضية ليرتفع إجمالي عدد الوفايات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 168 حالة وفاة.

ولاية باجة

وصلت نسبة الشفاء من فيروس “كورونا” المستجد بباجة لأوّل مرة منذ اسابيع الى 88,49 بالمائة حيث بلغ عدد المتعافين إلى حدّ يوم امس الثلاثاء 2268 شخصا من جملة 2563 شخصا أصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة.

من جهة أخرى سجّلت الجهة أمس الثلاثاء 23 اصابة جديدة بالوباء منها 10 اصابات بباجة المدينة، و5 بتبرسق، و4 بعمدون، و3 بنفزة واصابة واحدة بتستور، فيما لم تسجل أيّة حالة وفاة جراء الفيروس منذ قرابة 3 ايام.

ولاية زغوان

رصدت مصالح الصحة بولاية زغوان، اليوم الاربعاء، 16 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بالزريبة تم اكتشافها بواسطة التحاليل السريعة وتلقت 11 نتيجة إيجابية لتحاليل مخبرية ارتفع على إثرها إجمالي الإصابات في الجهة منذ فتح الحدود في جوان المنقضي إلى 1600 حالة منها 92 إصابة سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية.

ولاية المهدية

كشفت نتائج تحاليل 134 عينة لتقصي فيروس “كورونا” بولاية المهدية عن 60 إصابة جديدة توزعت إلى 15 بقصور الساف، و11 ببومرداس، و9 بالمهدية، و8 بدائرتي الشابة والجم، و5 بالسواسي، وإصابتين (02) بهبيرة، وإصابة واحدة بكل من ملولش وسيدي علوان.

في المقابل، تماثل 30 مصابا بالفيروس للشفاء، ما رفع إجمالي حالات الشفاء بالجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 1872 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ 8 مارس المنقضي تاريخ تسجيل أول إصابة، 2589 حالة منها 72 حالة وفاة و645 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية سوسة

سجلت ولاية سوسة اليوم الأربعاء 55 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، دون تسجيل حالات وفاةجديدة، وبذلك يرتفع عدد حالات الاصابة بالجهة الى 8313 حالة، (منها 8224 حالة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في جوان الماضي) فيما تستقر حصيلة الوفيات إلى 275 وفاة منذ بداية الجائحة (منها 267 حالة تم تسجيلها منذ إعادة فتح الحدود)

ويخضع حاليا 2168 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، فيما يقيم 54 مصابا في قسم كوفيد-19 بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة منهم 18 مصابا باقسام الإنعاش.

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة اليوم الاربعاء 101 حالة شفاء و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة اليوم بوادي الليل، وذلك يرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 1535 حالة شفاء من جملة 2473 إصابة مسجلة منذ بداية الجائحة، وعدد حالات الوفاة إلى 176 حالة، فيما ينخفض عدد الحالات النشيطة الى 763 حالة منها 760 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.