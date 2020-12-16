المشيشي يكلف كاتب الدولة للمالية العمومية بممارسة مهام وزير الاقتصاد بالنيابة بعد اصابة الكعلي بكورونا

كلف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، كاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والجباية، خليل شطورو، بممارسة مهام وزير الاقتصاد بالنيابة، وذلك طيلة فترة الحجر الصحي الذاتي التي يقضيها وزير المالية على الكعلى الذي أصيب بكوفيد -19

وألغى المشيشي، زيارة كانت مبرمجة الى ايطاليا يوم الثلاثاء، بسبب إصابة وزيرالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمارعلي الكعلي بفيروس كورونا والذي كان ضمن الوفد المرافق لرئيس الحكومة خلال زيارته الى فرنسا

وصدر تكليف شطورو في اطار الامر الحكومي عدد 1023 لسنة 2020 مؤرخ في 16 ديسمبر 2020 والصادر بالرائد الرسمي عدد 125 لسنة 2020