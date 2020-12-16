عاجل: هذه حقيقة اجبار المواطنين على التلقيح ضد كورونا

منجي الرحوي يتهم قيس سعيد بتبييض حركة النهضة..

عاجل: الهاشمي الوزير يكشف موعد حصول تونس على تلقيح كورونا وعدد التونسيّين الذين سينتفعون به

المركزي التونسي يدعو المواطنين الى اليقظة من أجل تجنب اختراق بياناتهم الشخصية

المشيشي يكلف كاتب الدولة للمالية العمومية بممارسة مهام وزير الاقتصاد بالنيابة بعد اصابة الكعلي بكورونا

2020/12/16 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

كلف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، كاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والجباية، خليل شطورو، بممارسة مهام وزير الاقتصاد بالنيابة، وذلك طيلة فترة الحجر الصحي الذاتي التي يقضيها وزير المالية على الكعلى الذي أصيب بكوفيد -19

وألغى المشيشي، زيارة كانت مبرمجة الى ايطاليا يوم الثلاثاء، بسبب إصابة وزيرالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمارعلي الكعلي بفيروس كورونا والذي كان ضمن الوفد المرافق لرئيس الحكومة خلال زيارته الى فرنسا

وصدر تكليف شطورو في اطار الامر الحكومي عدد 1023 لسنة 2020 مؤرخ في 16 ديسمبر 2020 والصادر بالرائد الرسمي عدد 125 لسنة 2020

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn