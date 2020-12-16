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المهدية : تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 9 دوائر صحية

2020/12/16 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت تسع دوائر صحية من 11 دائرة بولاية المهدية، اليوم الأربعاء، 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وفق ما كشفته نتائج التحاليل المخبرية
لـ134 عبنة.
وتوزعت الإصابات الجديدة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة في تقريرها بحصوص الوضع الوبائي، إلى 15 بقصور الساف و11 ببومرداس و9 بالمهدية و8 بدائرتي الشابة والجم.
وكشفت نفس النتائج عن رصد 5 إصابات جديدة بالسواسي وإصابتين (02) بهبيرة وإصابة واحدة بكل من ملولش وسيدي علوان.
وتماثل، في المقابل، 30 مصابا بالفيروس للشفاء وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 1872 حالة.
وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ 8 مارس المنقضي تاريخ تسجيل أول إصابة، 2589 منها 72 حالة وفاة و645 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

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