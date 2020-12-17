ليفربول ينفرد بالصدارة بعد فوز متأخر على توتنهام بفضل فيرمينو

هز روبرتو فيرمينو الشباك بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة ليمنح ليفربول الفوز 2-1 على ضيفه توتنهام هوتسبير بملعب أنفيلد يوم الأربعاء وينفرد حامل اللقب بصدارة البطولة الإنجليزية لكرة القدم أمام منافسه اللندني.

ورفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة متقدما بثلاث نقاط على توتنهام صاحب المركز الثاني بعدما خاض كل منهما 13 مباراة. ولدى كل من ساوثامبتون وليستر سيتي 24 نقطة.

ومنح محمد صلاح التقدم لليفربول لكن سون هيونج-مين أدرك التعادل في الدقيقة 33 ورغم استحواذ صاحب الأرض على الكرة كان الفريق الضيف هو الأخطر بعد الاستراحة.

لكن فيرمينو حسم الفوز لفريق المدرب يورجن كلوب بضربة رأس قوية ليترك جوزيه مورينيو مدرب توتنهام في حسرة وبشعور أن فريقه كان يستحق النقاط الثلاث.

وقال مورينيو “أبلغت (كلوب) أن الفريق الأفضل خسر واختلف معي لكن هذا رأيه.

“كنا قريبين من الفوز لكننا أهدرنا الفرص وكانت لدينا الفرص وسيطرنا على المباراة وحتى التعادل كنت سأعتبره نتيجة ظالمة لذا يمكنكم تخيل شعورنا بعد الهزيمة”.

وسيطر فريق المدرب كلوب منذ البداية وتقدم بتسديدة من محمد صلاح التي غيرت اتجاهها بعد اصطدامها في توبي ألدرفيريلد مدافع توتنهام في الدقيقة 26.

لكن توتنهام أدرك التعادل بعد ذلك بسبع دقائق إذ أرسل جيوفاني لو سيلسو تمريرة رائعة إلى سون هيونج-مين ليهز اللاعب الكوري شباك الحارس أليسون بلمسة متقنة.

وعلى الرغم من استحواذ ليفربول على الكرة حصل توتنهام على فرصتين لكن ستيفن برجفاين سدد في القائم وبعد ذلك بلحظات أطاح هاري كين بضربة رأس خارج المرمى من مدى قريب بعد ركلة ركنية نفذها سون.

ومثل هذه الفرص تكون نادرة بملعب أنفيلد ودفع توتنهام الثمن عندما قفز فيرمينو ليحول ركلة ركنية من آندي روبرتسون في المرمى.

وقال كلوب “مباراة جيدة أمام عملاق يجيد الهجمات المرتدة، واستحوذنا على الكرة بشكل مذهل”.

وأضاف “نعم أحرز (توتنهام) هدفا وحصل على فرصتين لكن بغض النظر عن هذا سيطرنا على المباراة وحصلنا على ثلاث نقاط مستحقة وأنا سعيد بذلك”.