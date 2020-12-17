القبض على ممرضة بتهمة سرقة مصوغ مريضة مقيمة بالمستشفى في سوسة..وهذه التفاصيل..

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بسوسة الشمالية يوم 15 ديسمبر 2020 من القبض على ممرضة بأحد مستشفيات سوسة وذلك اثر تعرض إمرأة مقيمة بالمستشفى لسرقة مصوغها المتمثل في 5 أساور وخاتم من المعدن الأصفر.

و بالتحري مع المتهمة إعترفت بسرقتها للمصوغ وبيعه لأحد الصاغة بتونس العاصمة مقابل مبلغا ماليا قدره 05 آلاف دينار.

وبالتنسيق بين الوحدة المذكورة ومركز الأمن الوطني بالأسواق تونس المدينة، تمكنت من إلقاء القبض على صاحب الصاغة الذي إعترف بدوره بشرائه لكمية المصوغ.

وبمراجعة النيابة العمومية، اذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيها وإحالة الطرف الثاني بحالة تقديم واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في شأنهما وفق جوهرة اف ام.