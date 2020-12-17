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تطاوين : تسجيل 5 وفيات جديدة و13 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/12/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية تطاوين اليوم الخميس 5 وفيات خلال 24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا اثنان منها في غمراسن وحالة وفاة في كل من تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وبني مهيرة ما رفع عدد ضحايا هذه الجائحة في الجهة الى 90 حالة منذ اعادة فتح الحدود اواخر جوان الماضي 38 منها في معتمدية تطاوين الشمالية و21 وفاة في غمراسن و17 وفاة في تطاوين الجنوبية وخمسة في بني مهيرة وثلاثة في البئر الاحمر وحالتي وفاة في كل من ذهيبة ورمادة والصمار اضافة الى حالة وفاة خلال شهر مارس الماضي,

وسجّلت الجهة أيضا خلال 24 ساعة الماضية وفق التحيين اليومي للادارة الجهوية للصحة حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا 13 اصابة جديدة تتوزع الى 7 اصابات في تطاوين الجنوبية و3 اصابات في تطاوين الشمالية واصابة في كل من رمادة وغمراسن والبئر الاحمر وبذلك ارتفع العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس منذ اواخر جوان الماضي الى 1126 مصابا 160 منهم ملتزمون الان بالحجر الصحيي الذاتي في منازلهم,

ويخضع وفق ذات المصدر 20 مصابا للعلاج والماقبة الطبية حالة منهم في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن و9 مصابين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين فيما يعالج عشرة اخرون في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية

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