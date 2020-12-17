المنستير: حالتا وفاة بفيروس “كورونا” و64 إصابة جديدة مقابل 41 حالة تعافي

ذكر المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة، اليوم الخميس، أنّ الجهة سجلت حالتي وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، و64 إصابة جديدة، مقابل 41 حالة تعافي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6331 إصابة، منها 162 وفاة، و5191 حالة شفاء.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات، وفق ما بيّنه ذات المصدر، لـ(وات)، إلى 18 إصابة بالمنستير، و12 إصابة بطبلبة، و8 إصابات بقصيبة المديوني، و7 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و5 إصابات بقصر هلال، و4 إصابات بالمكنين، و3 إصابات بالساحلين، وإصابتين بجمال، وإصابة واحدة ببنبلة، و4 إصابات غير محدد مكانها.

وأضاف الببة، أنّ 33 ألفا و763 شخصا استكملوا فترة الحجر الصحي الذاتي ومدّة الحجر الصحي الاجباري، في حين يواصل حاليا 1963 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي، مع وجود 978 حالة مازالت حاملة لفيروس “كورونا” المستجد.

ويقيم، حاليا بمستشفيات الجهة، 93 شخصا، علاوة على وجود 9 حالات حاملة للفيروس من خارج ولاية المنستير مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة.