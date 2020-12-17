فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على اتحاد تطاوين بنتيجة 1- صفر في افتتاح مقابلات الجولة الثالثة من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم
وسجل المدافع حمدي النقاز الهدف الوحيد د75
زرفع الترجي رصيده الى 7 نقاط في المركز الاول مؤقتا فيما بقي رصيد اتحاد تطاوين عند نقطة واحدة
وتجري بقية مقابلات الجولة الثالثة ايام الجمعة و السبت والاحد
بطولة الرابطة المحترفة الاولى – الجولة الثالثة – فوز الترجي الرياضي على اتحاد تطاوين 1- صفر
فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على اتحاد تطاوين بنتيجة 1- صفر في افتتاح مقابلات الجولة الثالثة من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم