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بطولة الرابطة المحترفة الاولى – الجولة الثالثة – فوز الترجي الرياضي على اتحاد تطاوين 1- صفر

2020/12/17 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على اتحاد تطاوين بنتيجة 1- صفر في افتتاح مقابلات الجولة الثالثة من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم
وسجل المدافع حمدي النقاز الهدف الوحيد د75
زرفع الترجي رصيده الى 7 نقاط في المركز الاول مؤقتا فيما بقي رصيد اتحاد تطاوين عند نقطة واحدة
وتجري بقية مقابلات الجولة الثالثة ايام الجمعة و السبت والاحد

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