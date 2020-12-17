تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية الكاف

سجّلت ولاية الكاف اليوم الخميس، 03 حالات وفاة و28 إصابة بفيروس كورونا، وردت بعد صدور نتائج 59 تحليلا مخبريا لعينات تم رفعها بتاريخ 15 ديسمبر الجاري.

وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 106 أشخاص وعدد الاصابات بالفيروس الى 3243 حالة، وعدد حالات التعافي من المرض إلى 2983 حالة، ولا يزال 33 شخصا يقيمون في المستشفيات ومنهم 05 أشخاص في اقسام الانعاش

ولاية باجة

سجّلت، ولاية باجة، يوم امس الاربعاء، 14 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليصل إجمالي الاصابات منذ بداية الجائحة الى 2611 إصابة.

في المقابل، لم تسجل الجهة، يوم أمس الاربعاء، وذلك لليوم الرابع على التوالي، اية حالة وفاة بفيروس “كورونا”، ليستقر اجمالي الوفيات في حدود 73 حالة، وفق احصائيات أعدّتها اليوم الادارة الجهوية للصحة.

ولاية توزر

سجّلت ولاية توزر صباح اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” لترتفع حالات الوفاة منذ بداية الجائحة الى 44 حالة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.

وبحسب ذات المصدر، وردت على مصالح الإدارة الجهوية للصحة مساء الأربعاء نتائج 86 تحليلا مخبريا كشفت عن إصابة 31 شخصا بالفيروس ويرتفع بذلك اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة الى 2301 إصابة.

ولاية قبلي

سجّلت الجهة الخميس حالتي وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا ” وتمّ أيضا رصد 23 حالة اصابة جديدة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الإصابات منذ ظهور الوباء الى 2596 حالة (2485 منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط)، منها 106 وفاة (105 حالات منذ اعادة فتح الحدود)، و2165 حالة شفاء، فيما لا تزال حاليا 215 حالة نشطة.

ولاية سليانة

سجّلت، ولاية سليانة، أمس الأربعاء، حالة وفاة جديدة و16 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات إلى 86 حالة، فيما بلغ اجمالي الاصابات 1541 إصابة مؤكدة.

وبيّنت مصالح الإدارة الجهوية للصحة، اليوم الخميس، في تحيين للوضع الوبائي بالجهة، أن الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري، بلغت 208 حالات.

ولاية تطاوين

سجّلت ولاية تطاوين اليوم الخميس 5 وفيات خلال 24 ساعة الماضية جراء فيروس ممّا رفع عدد ضحايا هذه الجائحة في الجهة الى 90 حالة منذ اعادة فتح الحدود اواخر جوان الماضي.

وسجّلت الجهة أيضا خلال 24 ساعة الماضية 13 إصابة جديدة بكورونا وبذلك ارتفع العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس منذ اواخر جوان الماضي الى 1126 مصابا 160 منهم ملتزمون الان بالحجر الصحي الذاتي في منازلهم.

ولاية المنستير

ذكر المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة، اليوم الخميس، أنّ الجهة سجلت حالتي وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، و64 إصابة جديدة، مقابل 41 حالة تعافي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6331 إصابة، منها 162 وفاة، و5191 حالة شفاء.

ويقيم، حاليا بمستشفيات الجهة، 93 شخصا مصابا، علاوة على وجود 9 حالات حاملة للفيروس من خارج ولاية المنستير مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة.

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”و18 إصابة إضافية بالفيروس مقابل 3 حالات شفاء.

وباعتبار الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بالجهة الى 2097 حالة اصابة من بينها 85 حالة وفاة، و1672 حالة شفاء، فيما يقيم حاليا 12 شخصا بالمستشفيات.

ولاية المهدية

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ100 عينة، صدرت الخميس، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما رفع إجمالي الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 2628 إصابة.

وأوضحت الإدارت الجهوية للصحة، في نشرتها اليومية، أن الدائرة الصحية بالشابة رصدت أعلى عدد من الإصابات اليومية بعد تسجيل 16 إصابة جديدة.

وكشفت نفس التحاليل عن تعافي 66 مصابا وهو ما رفع عدد حالات الشفاء، منذ 8 مارس 2020 تاريخ تسجيل أول إصابة، إلى 1938 حالة.

وراح ضحية الفيروس التاجي بالجهة نحو 72 شخصا مقابل 618 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية صفاقس

سجّلت ولاية صفاقس اليوم الخميس 3 وفيات جديدة بسبب فيروس “كورونا” المستجد و199 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تعافي 112 حالة.

وتمّ تسجيل الاصابات الجديدة بفيروس “كورونا” ضمن نتائج 682 تحليلا مخبريا اجريت امس ليرتفع بذلك العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا في صفاقس منذ ظهور الوباء الى 9083 حالة فيما بلغ مجمل المتعافين من الفيروس 7143 حالة منذ بداية الجائجة .

اما بخصوص العدد الجملي للوفيات جراء الفيروس سجّلت جهة صفاقس 244 حالة منذ بداية الوباء ويبلغ عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركّزة 16 مقابل 81 مصابا يقيمون بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و38 بالمصحات الخاصة.

ولاية سوسة

ارتفع العدد الجملي للوفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” في ولاية سوسة الى 277 حالة وفاة منذ بداية الجائحة منها 269 حالة تم تسجيلها منذ إعادة فتح الحدود في جوان الماضي، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة، اليوم الخميس.

وتأكّدت إصابة 72 شخصا من بينهم عونا صحة بفيروس “كورونا” اليوم، وذلك بعد صدور نتائج 311 تحليلا مخبريا ليرتفع اجمالي الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 8385 منها 8296 إصابة منذ اعادة فتح الحدود.

ويقيم حاليا 60 مصابا بـ”كوفيد 19″ من ولاية سوسة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة من بينهم 22 في حالة انعاش، بالاضافة الى 19 مريضا من ولايات أخرى.