صفاقس : تسجيل 3 وفيات بسبب فيروس كورونا و199 اصابة جديدة مقابل تعافي 112 حالة من الفيروس

سجّلت ولاية صفاقس اليوم الخميس 3 وفيات جديدة بسبب فيروس “كورونا” المستجد و199 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تعافي 112 حالة.

وذكر البلاغ اليومي لتحيين الحالة الوبائية بجهة صفاقس الصادر اليوم الخميس عن الادارة الجهوية للصحة بصفاقس أن الاصابات الجديدة بفيروس “كورونا” التي تم تسجيلها بالجهة كانت من ضمن 682 تحليلا مخبريا اجريت امس الاربعاء بمخبر التحليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وعدد من المخابر الخاصة ليرتفع بذلك العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا في صفاقس منذ ظهور الوباء الى 9083 حالة فيما بلغ مجمل المتعافين من الفيروس 7143 حالة منذ بداية الجائجة .

اما بخصوص العدد الجملي للوفيات جراء فيروس كورونا فقد أشار ذات البلاغ الى ان جهة صفاقس قد سجلت 244 حالة وفاة منذ بداية الوباء ويبلغ عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركّزة 16 مقابل 81

مصابا يقيمون بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و38 بالمصحات الخاصة