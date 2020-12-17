حصيلة الوفيات تتخطى حاجز ال4 آلاف وفاة جراء فيروس كورونا، مع تسجيل 1419 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 16 ديسمبر 2020 وإلى غاية الساعة 11.00، تسجيل 35 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 4032.

كما تم بنفس التاريخ تسجيل 1419 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر اجراء 4951 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين 87884 حالة من بين 115966 حالة حاملة للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في البلاغ ذاته، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1315 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات والمصحات الخاصة، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 287 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 82 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين أيضا.