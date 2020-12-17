نابل: تسجيل 7 وفيات جديدة و 128 إصابة محلية بفيروس كورونا

سجلت ولاية نابل خلال اليومين الأخيرين 7 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 223 حالة، وفق ما ذكره، مساء الخميس، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، عمر السليمي، في تصريح لمراسلة “وات”.

وبين المصدر ذاته أنه تم إجراء 333 تحليلا مخبريا للتقصي حول فيروس كورونا كشفت عن 128 حالة إصابة محلية جديدة، ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 7569 حالة، من بينها 977 حالة لا تزال حاملة للفيروس.

وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة المسجلة على 3 وفيات يوم أمس الاربعاء و4 وفيات اليوم الخميس، وهم من أصيلي معتمديات الحمامات (حالتان 2) ونابل وقربة وبني خيار وتاكلسة ودار شعبان الفهري (حالة واحدة في كل منها). وتتراوح أعمار المتوفين بين 73 و89 سنة.