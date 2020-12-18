الكنام” ونقابة أطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة يتفقان على التّرفيع في نسبة استرجاع مصاريف أعمال طب الأسنان

اتفق عشية أمس الخميس الصندوق الوطني للتأمين على المرض ” الكنام” والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، على الترفيع في نسبة استرجاع مصاريف أعمال طب الأسنان ووقعا الاتفاقية القطاعية الجديدة لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وما يتبعها من مراجعة للتعريفة التعاقدية للعيادة الطبية.

وقد تم بمقتضى الاتفاق الذي تم التوصل إليه ، الترفيع في نسبة استرجاع مصاريف أعمال طب الأسنان من نسبة 50 بالمائة حاليا إلى 70 بالمائة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة وإلى نسبة 60 بالمائة بالنسبة لبقية الشرائح العمرية، وذلك انطلاقا من 1 جويلية 2021، حسب نص محضر الاتفاق الذي حصلت (وات) على نسخة منه، والذي لفت إلى أن هذا الإجراء يتنزل في إطار تنفيذ الاتفاق الممضى بين الطرفين بتاريخ 12 فيفري 2020.

كما تم في ذات الإطار، وحسب بلاغ صادر في ساعة متأخرة من ليل الخميس إلى الجمعة، عن النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، وتلقت ( وات) نسخة منه، التوقيع على الاتفاقية القطاعية الجديدة لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وما يتبعها من مراجعة التعريفة التعاقدية للعيادة الطبية والمصنف D حسب ما تم إقراره في اتفاق 30 جوان 2020، على أن تدخل حيز التفيذ بداية من 1 جانفي 2021.

واتفق الجانبان، وفق ذات البلاغ، على القائمة الجديدة للأعمال الطبية ضمن الأمراض المزمنة والثقيلة المتكفل بها بالكامل من الصندوق والتي ستصدر بصفة رسمية خلال الفترة القادمة، فضلا على تكوين لجان تشاركية للتفكير والمتابعة، تعمل على تطوير التأمين على المرض.