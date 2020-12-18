مدنين: 85 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” وحالتي وفاة مقابل 50 حالة تعافي

يتواصل، بولاية مدنين، ارتفاع عدد الاصابات المسجلة يوميا بفيروس “كورونا” منذ مطلع هذا الاسبوع، والتي لم تشهدها الجهة منذ ظهور الفيروس بعدد بلغ خلال ال24 ساعة الماضية, 85 اصابة، ليتطور بذلك عدد الاصابات الى 629 اصابة منذ ظهور الجائحة.

وسجلت الجهة، ايضا، حالتي وفاة ارتفع بها اجمالي الوفايات الناجمة عن الفيروس الى 109 حالات، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

وشملت الاصابات الجديدة، 6 تلاميذ و4 اعوان صحة، و3 طلبة، واطار تربوي، ليتطور عدد اصابات التلاميذ الى 120 اصابة، والاصابات في القطاع الصحي الى 110 اصابات، واصابات الاطارات التربوية الى 53 ، والطلبة الى 21 اصابة.

وتوزعت الاصابات جغرافيا بحصيلة مرتفعة بمعتمدية مدنين الجنوبية بعدد 19 اصابة بسبب القيام بعملية مسح بها يوم امس للتقصي عن الفيروس، ثم بن قردان ايضا 19 اصابة، وجربة حومة السوق 18 اصابة، فمدنين الشمالية 11 اصابة، وجرجيس 9 اصابات، ولاول مرة 4 اصابات ببني خداش بسبب التجمعات التي شهدتها المنطقة وحالة التوتر جراء المناوشات الاخيرة بمنطقة العين السخونة، لتسجل كل من معتمديتي ميدون وسيدي مخلوف اصابتين اثنين.

وسجلت الجهة لاول مرة رقما قياسيا في حالات الشفاء بلغ 50 حالة، ما رفع اجمالي حالات التعافي منذ ظهور الجائحة، الى 1936 حالة.

وتوزعت هذه الحالات الجديدة بين 12 حالة شفاء بمدنين الجنوبية، و8 حالات شفاء بكل من مدنين الشمالية وبن قردان وحومة السوق، و5 حالات بكل من جرجيس وسيدي مخلوف، و4 حالات شفاء بميدون.