عاجل: انفجار مجهول المصدر يلحق أضرار بمنزل في عين دراهم..وهذه التفاصيل..

سمع صباح اليوم الجمعة دوي انفجار بحي الإزدهار بمدينة عين دراهم مما خلف حالة من الذعر في صفوف المتساكنين حسب ما أكده مصدر من الحماية المدنية لاذاعة الجوهرة “اف ام”.

وقد اعتقد الأهالي أن الإنفجار ناجم عن قارورة غاز إلا أنه لم يتم إلى حد اللحظة التأكد من مصدره حيث تدخل أعوان الحماية المدنية بعين دراهم لمعاينة الوضع.

وقد اتضح بعد المعاينة أن الإنفجار خلف أضرارا مادية في المنزل دون تسجيل أضرار بشرية في انتظار استكمال التحقيقات لمعرفة مصدره.