القصرين: رفع 98 مخالفة اقتصادية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر وتسجيل انفراج في التزود بالغاز المنزلي

أسفرت الأعمال الرقابية لفرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري ، عن رفع 65 مخالفة اقتصادية، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للتجارة سامية البريكي (وات).

وتعلقت أهم المخالفات بالترفيع والزيادة في الأسعار (24 مخالفة)، والفوترة (3 مخالفات) وعدم إشهار الأسعار (8 مخالفات) واخفاء واحتكار منتوجات (6 مخالفات) واستعمال مواد مدعمة في غير مجالاتها (6 مخالفات)، اضافة الى المخالفات المتعلقة بالمترولوجيا (أدوات القيس والكيل) ب10 مخالفات إقتصادية، وذلك اثر القيام ب878 زيارة تفقد ومراقبة لمحلات وفضاءات تجارية ونقاط بيع بالجهة، وقد شملت قطاعات متعددة منها الخضر والغلال والمواد الغذائية واللحوم الحمراء والدواجن والمطاعم

ولفتت الى أن فرق المراقبة ركزت في الفترة الأخيرة على مراقبة عملية توزيع مادة الغاز المسيل المعد للإستهلاك المنزلي، نظرا للنقص الكبير المسجل في هذه المادة الحيوية بالجهة على غرار عدد من الجهات الأخرى ، وابرزت أنه تم في الغرض رفع 33 مخالفة إقتصادية اثر القيام ب476 زيارة ميدانية شملت جميع معتمديات الجهة ومدينة القصرين، تمثلت في الترفيع في الأسعار والإمتناع عن البيع وإخفاء بضاعة والجمع بين تجارتي الجملة والتفصيل وعدم إشهار الأسعار الى جانب اقتراح غلق ل3 محلات بسبب الإحتكار وإخفاء مادة الغاز.

وأكدت المسؤولة الجهوية أنه تم تسجيل إنفراج في مادة الغاز المنزلي بعد ضخ كميات هامة تم جلبها من القطر الجزائري وذلك بصفة يومية.