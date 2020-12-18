سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و23 إصابة جديدة مقابل 29 حالة شفاء

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، حالتي وفاة لمواطنين اصيلي جلمة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”و23 إصابة إضافية بالفيروس مقابل 29 حالة شفاء، وفق ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد.

وباعتبار الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بالجهة إلى 2130 حالة إصابة من بينها 87 حالة وفاة، و1701 حالة شفاء، فيما يقيم حاليا 12 شخصا بالمستشفيات.

وتتوزع الاصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” منذ بداية انتشار المرض، حسب المعتمديات، إلى سيدي بوزيد الغربية بـ933 حالة، والرقاب بـ163 حالة، وسوق الجديد بـ56 حالة، والمزونة بـ39 حالة، ومنزل بوزيان بـ28 حالة، وسيدي علي بن عون بـ92 حالة، والسعيدة بـ14 حالة، وأولاد حفوز بـ81 حالة، وسيدي بوزيد الشرقية بـ303 حالة، والسبالة بـ137 حالة، وجلمة بـ103 حالة، وبئر الحفي بـ92 حالة، والمكناسي بـ79حالة.

كما بلغ عدد التحاليل التي تم إجراؤها بالولاية 9137 تحليلا،و ذلك بعد رفع 41 عينة اليوم.