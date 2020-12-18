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هام: اقتحام نزل اقامة الوفد الحكومي بقفصة.. وهذه التفاصيل

2020/12/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

عمد عدد من المحتجين المطالبين بالتنمية والتشغيل بجهة قفصة اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 الى اقتحام نزل يوغرطة الذي يتواجد فيه اعضاء الوفد الحكومي الذي تم ايفاده للجهة لتذليل الصعوبات والعراقل امام تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالجهة.

وتبرز فيديوهات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي ان مقتحمي النزل رفعوا شعار “ديقاج” في وجه اعضاء الوفد الحكومي وشعار الثورة “شغل حرية كرامة وطنية” وغيرها من الشعارات المطالبة بالتنمية والتشغيل .

يذكر ان الوفد الحكومي كان قد وصل منذ يوم امس الى مدينة قفصة تبعا لمخرجات المجلس الوزاري الخاص بالولاية المنعقد يوم 24 نوفمبرالمنقضي.

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