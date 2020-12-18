منوبة/كورونا: تسجيل حالة وفاة و 62 إصابة جديدة مع 74 حالة شفاء

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الجمعة، 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و74 حالة شفاء، وحالة وفاة أمس بدوار هيشر، وفق المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور.

وأوضحت قدور في تصريح لصحفية مكتب “وات” بمنوبة، أنّه بتسجيل حالات الشفاء الجديدة، يرتفع عدد حالات الشفاء الجملي إلى 1744 حالة شفاء، فيما ينخفض عدد حالات الاصابة بالجهة الى 698 حالة، من بينها 695 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي وثلاث حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على طبربة (239 حالة)، فمعتمدية منوبة (214 حالة) ووادي الليل (71 حالة) والجديدة (49 حالة) والمرناقية (46 حالة) والبطان (33 حالة)ودوار هيشر (28 حالة) وبرج العامري (18 حالة).

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 2619 اصابة بفيروس كورونا ، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 178 حالة وفاة، و 1744 حالة شفاء.

كما شهدت الجهة اليوم الجهة دفن حالة وفاة بالكورونا قادمة من فرنسا لمسن يبلغ من العمر 70 سنة أصيل منطقة برج التومي بالبطان.