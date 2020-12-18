تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، فضلا عن رصد 39 اصابة إضافية بالفيروس، ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء بالجهة الى 2664 حالة إصابة (2553 حالة تم تسجيلها بعد اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط) من بينها 107 حالات وفاة و2183 حالة شفاء، فيما لا تزال حاليا 225 حالة نشطة.

ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس اليوم الجمعة، 3 وفيات، و183 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، (من جملة 605 تحاليل) مقابل شفاء 71 حالة من الفيروس، ليرتفع بذلك العدد الجملي لحاملي الفيروس منذ بداية الجائحة بالجهة الى 9266 حالة منها 247 حالة وفاة و7214 حالة شفاء.

هذا وبلغ عدد المرضى المقيمين باقسام العناية المركزة 16 حالة، فيما تقيم 85 حالة بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس و37 حالة بالمصحات الخاصة.

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، حالتي وفاة لمواطنين اصيلي جلمة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”و23 إصابة إضافية بالفيروس مقابل 29 حالة شفاء، وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بالجهة إلى 2130 حالة إصابة من بينها 87 حالة وفاة، و1701 حالة شفاء، فيما يقيم حاليا 12 شخصا بالمستشفيات.

هذا وبلغ عدد التحاليل التي تم إجراؤها بالولاية 9137 تحليلا، و ذلك بعد رفع 41 عينة اليوم.

ولاية أريانة

سجّلت ولاية أريانة، خلال اليومين الأخيرين (من 16 الى 18 ديسمبر 2020)، 64 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع عدد الاصابات بالفيروس منذ انتشار الجائحة بالجهة الى 4554 اصابة (4474 محلية و80 مستوردة)، منها 187 حالة وفاة و4060 حالة شفاء تام.

ويتوزع إجمالي الاصابات بين الاناث بـ2475 اصابة، والذكور بـ2079 اصابة، في حين استقر عدد المقيمين بالمستشفى في حدود 10 حالات، وسجلت الجهة منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، 370 اصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، منها 368 اصابة محلية، واصابتان مستوردتان (02)، توزعت بين جنس الاناث بـ192 إصابة والذكور بـ178 إصابة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة بالوباء 16 حالة.

هذا وأجرت المصالح الصحية الجهوية بأريانة بنحو 7012 تحليلا مخبريا منذ انتشار الوباء (192 منذ بداية شهر ديسمبر الجاري)، فيما بلغ عدد التحاليل السريعة التي تم اجراؤها بمختلف معتمديات الولاية الى حد الان، 1136 تحليلا سريعا، كشفت عن 56 حالة إيجابية.

ولاية توزر

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” و21 إصابة جديدة (من جملة 61 تحليلا مخبريا)، توزعت الى 13 في توزر، و2 في دقاش، و3 في حامة الجريد، و3 في تمغزة، وبذلك يرتفع اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة الى 2322 اصابة منها 45 حالة وفاة و1978 حالة شفاء.

ويتواصل حاليا إيواء شخصين في قسم الإنعاش الطبي و7 في أقسام “كوفيد 19” موزعين بين المستشفى الجهوي والمستشفيين المحليين بدقاش ونفطة.

ولاية المهدية

سجلت ولاية المهدية، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و48 إصابة جديدة بالفيروس (من جملة 160 تحليلا مخبريا) توزعت إلى 19 بالدائرة الصحية بالمهدية، و9 بكل من بومرداس والجم، و7 بالسواسي وإصابتين (02) بقصور الساف ، وإصابة واحدة بأولاد الشامخ.، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة بالجهة إلى 2676 إصابة، منها 73 حالة وفاة، و1971 حالة شفاء بعد تسجيل تعافي 34 مصابا اليوم، فيما لاتزال حاليا 632 حالة نشطة.

ولاية بن عروس

سجلت ولاية بن عروس، اليوم الجمعة، 32 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد مقابل 28 حالة شفاء ارتفع معها اجمالي حالات الشفاء بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 5308 حالة، ما أفضى إلى تقلص عدد الحالات النشيطة التي مازالت حاملة للفيروس الى 128 حالة يقيم 25 منها بمركز الحجر الصحي الاجباري ببرج السدرية و37 بالمستشفى الجهوي بالياسمينات.

في المقابل، سجّلت الجهة حالة وفاة جديدة خلال الـ48ساعة المنقضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 171 حالة وفاة .

ولاية سوسة

سجلت ولاية سوسة 87 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، اليوم الجمعة، من بينها حالتان وافدتان وذلك من جملة 298 تحليلا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 8472 إصابة (8383 منها منذ إعادة فتح الحدود)، منها 277 وفاة (269 حالة منذ إعادة فتح الحدود في جوان الماضي) و7048 حالة شفاء، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 1066 حالة لأشخاص لا زالوا حاملين للفيروس، يخضع 64 منهم للعلاج بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة من بينهم 22 تم إيواؤهم باقسام الانعاش.

ولاية تطاوين

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا المستجد، و3 اصابة إضافية بالفيروس توزعت إلى الى 14 اصابة في تطاوين الجنوبية، و12 في تطاوين الشمالية، و3 في غمراسن واصابة، واحدة في كل من البئر الاحمر ورمادة، وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 1195 اصابة (38 حالة قبل إعادة فتح الحدود) منها 92 حالة وفاة (منها حالة واحدة قبل إعادة فتح الحدود).

هذا ويبلغ عدد الحالات المقيمة في الحجر الصحي الذاتي المنزلي 150 حالة، اضافة الى 19 مصابا يخضعون للعلاج والرقابة الطبية، 9 منهم في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وحالتين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن، و9 آخرون في مستشفيات عمومية ومصحات خاصة خارج الولاية.