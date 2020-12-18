58 وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 17 ديسمبر 2020 وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 58 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 4090.

كما تم بنفس التاريخ تسجيل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر اجراء 6421 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين 87884 حالة من بين 117582 حالة حاملة للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في البلاغ ذاته، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1291 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات والمصحات الخاصة، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 290 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 88 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين أيضا.