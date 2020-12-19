هام: منير بن صالحة يردّ على ليلى بن علي

ردّ المحامي منير بن صالحة ، على الرسالة التي وجهتها له عن طريق الإعلام قائلاً “أنّها رسالة تعيسة جدا وتدل على تعاسة من أرسلها إذا كانت صحيحة”.

وأضاف بن صالحة، في تدخل على قناة التاسعة، “هذه المرأة لاخر لحظة تريد ان تقبر بن علي وان لا يتحدث عنه احد حتى تحظى بظروف إقامة أفضل في بلد الإقامة”، مُتابعًا “هي منزعجة من التسريب ولكن المسألة لا تخصها بل تخص النظام في الدولة، وأنا لم أقم بتسريب التسجيل الأخير”.

وعن مذكرات بن علي وقولها بأنّها تملكها هي فقط ولن تنشرها إلاّ في الوقت المناسب، أكّد منير بن صالحة أنّ بحوزته تسجيلات ومذكرات خاصّة أوصاه بن علي بنشرها قائلاً “حتى اذا كانت تملكها فلن تنشر اي تسريب لأنّ بن علي يمثل لها مصلحة لا اكثر ولا اقل”.

وشدّد منير بن صالحة على أنّ “المذكرات ستنشر لأن بن علي ليس ملكها بل ملك الذاكرة الوطنية ..بن علي ماهوش راجلك هذا رئيس جمهورية ومن حق الجميع النبش في التاريخ”.