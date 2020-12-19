عاجل: الرصد الجوي يحذّر من أمطار رعديّة بهذه المناطق



حذر المعهد الوطني للرصد الجوي ، من تقلبات وتغييرات جوية منتظرة اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 ، حيث ستكون الأجواء بعد تقشع الضباب ، أحيانا كثيفة السحب مع أمطار متفرقة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب ، مبينا أن الأمطار تكتسي صبغة رعدية وتكون غزيرة مؤقتا في فترة ما بعد الظهر.

وستكون الرياح القوية متواصلة بالمناطق الساحلية و بالجنوب حيث تصل سرعتها إلى 50 كلم/س كما تتجاوز 70 أثناء ظهور السحب الرعدية .

وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب..

ومن المنتظر أن يتم تسجيل انخفاض نسبي في درجات الحرارة وتكون القصوى في حدود 11 بالمرتفعات، تتراوح بين 13 و 17 ببقية الجهات كما تصل محليا إلى 21 بالجنوب..