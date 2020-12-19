عاج: سفارة فرنسا بتونس تكذّب محسن مرزوق

هكذا سيكون الطقس اليوم

الهايكا تتخذ قرارات بخصوص مخالفات ارتكبت في إذاعة “القرآن الكريم” وإذاعة “نجمة أف أم” وقناة “التاسعة”

أيام قرطاج السينمائية 2020: افتتاح دورة استثنائية غابت عنها المسابقة وسط إجراءات وقائية وتنظيمية محكمة

بعد موجة السخرية التي طالته واتهامه بالتطفّل: أحمد الطايع يردّ

2020/12/19 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

قال أحمد الطايع الذي أثار الجدل بظهوره يوم أمس في افتتاح أيام قرطاج السينمائية، إنه ليس متطفّلا على الميدان وإنه ممثل وراقص مسرحي، كما أنه يشارك في المهرجان بفلم طويل من إخراج مهدي هميلي.

وأضاف في مداخلة له اليوم على “الجوهرة أف ام “أنه شارك في دورتين ماضيتين من المهرجان، لكن حضوره هذه السنة أثار ضجّة غير “متوقّعة”، وفق تعبيره.

وأوضح أنه إنسان مختلف منذ الصغر وله طرقه الخاصة في اختيار ملابسه، منتقدا ردود الأفعال الصادمة التي واجهها.

وتابع الطايع أنه اختار أن يظهر بإطلالة تعود إلى الستينات وأن يخرج عن الروتينية والنمطية، مشيرا إلى أنه مقتنع بخياراته.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn