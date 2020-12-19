بعد موجة السخرية التي طالته واتهامه بالتطفّل: أحمد الطايع يردّ

قال أحمد الطايع الذي أثار الجدل بظهوره يوم أمس في افتتاح أيام قرطاج السينمائية، إنه ليس متطفّلا على الميدان وإنه ممثل وراقص مسرحي، كما أنه يشارك في المهرجان بفلم طويل من إخراج مهدي هميلي.

وأضاف في مداخلة له اليوم على “الجوهرة أف ام “أنه شارك في دورتين ماضيتين من المهرجان، لكن حضوره هذه السنة أثار ضجّة غير “متوقّعة”، وفق تعبيره.

وأوضح أنه إنسان مختلف منذ الصغر وله طرقه الخاصة في اختيار ملابسه، منتقدا ردود الأفعال الصادمة التي واجهها.

وتابع الطايع أنه اختار أن يظهر بإطلالة تعود إلى الستينات وأن يخرج عن الروتينية والنمطية، مشيرا إلى أنه مقتنع بخياراته.