أوريدو “ooredoo” تحقق سرعة 2.2 جيجابت في الثانية في أول تجربة5G



أعلنت شركة الاتصالات Ooredoo عن نجاح أول تجربة لها لشبكة الجيل الخامس 5G في تونس، والتي تمت بالتعاون مع شركة نوكيا، مزود الجيل القادم لتقنية5G . وقد تم إجراء الاختبار في مقر الشركة بحضور الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo السيد منصور راشد الخاطر وممثلين عن مركز الدراسات والأبحاث للاتصالات والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والمركز الوطني للاعلامية والهيئة الوطنية للاتصالات بالإضافة الى شركاء Ooredoo من نوكيا وهواوي واريكسون وGet Wireless.

وعملت Ooredoo تونس على مدار العام الماضي، على تحديث شبكتها، مما ساهم في تسريع عملية نشر تقنية 5G. ووضع مزود الاتصالات كل خبراته في العمل لصالح مشتركيه.

وقال منصور راشد الخاطر: ” في اختبارنا هذا سنقوم باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة لخدمات 5G بالترددات التي تم منحنا إياها من قبل الوكالة الوطنية للترددات وباستخدام أجهزة اختبار لهواتف الذكية تدعم تقنية 5G. ان شبكة 5G ستجلب الانتقال الرقمي الحقيقي على ارض الواقع وفي مختلف القطاعات.ففي المرحلة الأولى، ستقدم تكنولوجيات الجيل الخامس تطورا كبيرا في خدمات النطاق العريض المتنقلة والثابتة. وستمكن من تقديم خدمات مثل التحكم في المعدات عن بُعد والفيديو التحليلي video analytics في الصناعة، والمدن الذكية وحتى الترفيه مثل الألعاب السحابية cloud gaming.

وأضاف “على مستوى الاقتصاد العالمي، من المنتظر أن يكون لهذه التكنولوجيا المبتكرة آثارا مهمة على النمو الاقتصادي والقيمة المضافة، حيث تقدر المفوضية الأوروبية أن تبلغ مداخيل هذه الشبكة في جميع أنحاء العالم ما يعادل 225 مليار يورو في سنة 2025.”.

وتحتاج تقنية الجيل الخامس G5 إلى شبكة أساسية ديناميكية وقابلة للتطوير بسهولة وقادرة على التعامل مع حركة الإنترنت المتزايدة باستمرار، دون أي تأثير على الأداء. وإضافة إلى ذلك، تمكن مزايا الشبكة السحابية من التوسع في الوقت الفعلي لتلبية متطلبات السعة الفورية. يتضمن ذلك خدمات لإنهاء الأعمال ودعم أجهزة الاستشعار وأجهزة إنترنت الأشياء الصناعية (IIoT).

لهذا الغرض، استخدمت Ooredoo ما يسمى بنطاقات التردد “3.5 جيجا هرتز” المصرح بها من قبل وزارة تكنولوجيات الاتصال. وبفضل هذا النوع من الترددات، تمكنت Ooredoo من تزويد حرفائها بأفضل جودة خدمة وسرعة أعلى وراحة في التنقل واتصال متطور للغاية.

وفي مرحلة ثانية، ستدعم تقنية الجيل الخامس خدمات جديدة مثل الصحة الإلكترونية، والسيارات المتصلة، والصناعة 4.0 والمدن الذكية ، إلخ.

وإلى حين إطلاق G5، تواصل Ooredoo تطوير خدمات الجيل الرابع. وقد اختبرت Ooredoo لأول مرة في تونس خدمة VOLTE (الصوت عبرG 4)، التي تقدم جودة صوت عالية الدقة وتتيح إجراء مكالمات وتصفح أسرع في نفس الوقت بسرعة 4G وقريبًا بسرعة G5.

علما أنّ Ooredoo اجتازت بنجاح الاختبار الأول في تونس الخاص بتكنولوجيات النطاق الإلكتروني e-band بالتعاون مع شركة هواوي لمزيد دعم سعة شبكة النقل والذي وصل لأول مرة بسرعة 9.9 جيجابت في الثانية على رابط نقل مالي لاسلكي يسمح بذلك تحمل حركة مرور موقع G5 بالتوازي مع شبكة الألياف البصرية الخاصة بها.

وتخطط Ooredoo لنقل تجربة الجيل الخامس في وسط البلاد خلال هذه السنة في اطار التمييز الإيجابي بين جميع المناطق في تونس.