تطاوين : تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال 24 ساعة الماضية 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا 7 منها في تطاوين الجنوبية و3 اصابات في تطاوين الشمالية وحالتين في الصمار وحالة واحدة في البئر الاحمر واخرى في غمراسن وفق ما افاد به مصدر من الادارة الجهوية للصحة مراسل (وات) في الجهة وبذلك ارتفع العدد الجملي للاصابات منذ اعادة فتح الحدود اواخر جوان الماضي الى 1171 اصابة .

ويخضع 162 مصابا بهذا الفيروس للحجر الصحي الذاتي في منازلهم كما يخضع عشرة مصابين للعلاج في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومصاب اخر بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بغمراسن اضافة الى تسعة مصابين يتلقون العلاج في عدد من المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة خلال 24 ساعة الماضية حالات وفاة جديدة وبقي العدد الجملي لضحايا هذه الجائحة في حدود 91 حالة بعد اواخر جوان الماضي وحالة واحدة خلال شهر مارس الماضي.