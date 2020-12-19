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زغوان : تسجيل حالة وفاة جديدة بالفحص و21 إصابة إضافية بفيروس كورنا في الجهة

2020/12/19 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

سجّلت ولاية زغوان اليوم السبت حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا لامرأة من منطقة الفحص تبلغ من العمر ستين سنة خضعت للعلاج لمدة عشرة أيام بوحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي بزغوان وفق ما أفاد به سهيل بالي المدير الجهوي للصحة لـــ( وات) ، حيث أشار إلى أن عدد الوفيات في الجهة ارتفع على إثر ذلك إلى 74 حالة .
وأضاف بالي في سياق متصل أن مصالح الصحة تلقّت كذلك 21 نتيجة إيجابية لتحاليل مخبرية ارتفع بموجبها إجمالي الإصابات المسجلة بالجهة منذ فتح الحدود إلى 1697 حالة سجل أغلبها بمعتمديات زغوان والفحص والزريبة بـ1261 إصابة.

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