نابل: تسجيل حالتي وفاة و130 إصابة محلية جديدة

سجلت ولاية نابل اليوم السبت حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 229 حالة وفاة، وذلك حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة بنابل

كما وردت اليوم نتائج التحاليل التي اجريت على 392 عينة من طرف المخابر العامة والخاصة المرخص لها للتقصي حول فيروس كورونا وقد اسفرت عن تسجيل 130 إصابة محلية جديدة ليرتفع مجموع الاصابات النشيطة إلى 1029 حالة

ويرتفع بذلك عدد الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 7762 حالة من بينها 6504 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، في حين تم رفع العزل الصحي عن 95 حالة خلال ال24 ساعة الاخيرة

هذا وتتوزع حالات الاصابة الاخيرة المسجلة على 25 حالة بمعتمديتي نابل وبني خيار و22 حالة بمعتمدية الحمامات و11 حالة بمعتمدية الهوارية و10 حالات بمعتمدية دار شعبان الفهري و9 حالات بمعتمدية قليبية و 7 حالات بمعتمديتي بني خلاد ومنزل تميم و6 حالات بمعتمدية قربة و3 حالات بمعتمديتي قرمبالية وسليمان وحالتين بمعتمدية منزل بوزلفة