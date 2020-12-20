المشيشي يعفي وزير الشؤون المحليّة والبيئة من مهامه

قرّر رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إعفاء وزير الشؤون المحليّة والبيئة، مصطفى العروي، من مهامه

ووفق بلاغ صادر عن مصالح رئاسة الحكومة، الأحد، فقد تم تكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.

ولم تقدم رئاسة الحكومة، في بلاغها، أي توضيح بخصوص هذه الإقالة، التّي تأتي في خضم الأحداث المرتبطة بملف توريد النفايات من إيطاليا.

يذكر أنّه تمّ، في إطار هذا الملف، إعفاء مدير عام وكالة التصرّف في النفايات (تعود بالنظر إلى وزارة البيئة)، فيصل بالضيافي من مهامه، وتعيين بسمة الجبالي، التّي شغلت منصب كاتبة دولة لدى وزير البيئة في حكومة، يوسف الشاهد، خلفا له منذ يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

والجدير بالذكر انّ القضيّة، التّي تثير جدلا واسعا، ظهرت للعلن إثر عرض عمل صحفي استقصائي لقناة تلفزيّة خاصّة يوم 2 نوفمبر 2020.

وكانت الديوانة التونسيّة اتخذت قرارا بإيقاف التصرّف في 70 حاوية وتشميعها. وكانت الحاويات محمّلة بنفايات منزليّة على عكس ما زعمته الشركة التونسيّة المورّدة على أنّها نفايات بلاستيكية ستتم رسكلتها في تونس.

كما أبقت الديوانة على 212 حاوية في حالة انتظار في ميناء سوسة.