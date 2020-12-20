تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية المنستير

سجلت ولاية المنستير حالة وفاة جديدة و108 إصابات بفيروس “كورونا” المستجد مقابل 42 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 6642 إصابة منها 166 حالة وفاة، و5373 حالة شفاء، في حين لاتزال حاليا 1103 حالات حاملة للفيروس من بينها 94 حالة مقيمة بمستشفيات الجهة، و2611 حالة تخضع للحجر الصحي الذاتي.

وتوزّعت الإصابات الجديدة المسجلة إلى 22 إصابة جديدة بمعتمدية المنستير، تلتها معتمدية قصيبة المديوني بـ19 إصابة، وتم ايضا تسجيل 15 إصابة بقصر هلال، و13 إصابة بالساحلين، و8 إصابات بالمكنين، و7 إصابات بالبقالطة، و7 إصابات بجمال، و6 إصابات بطبلبة، و3 إصابات بالوردانين، و3 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة ببنبلبة، وإصابة واحدة بزرمدين، و3 إصابات مكانها غير محدد.

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، إلى جانب 23 إصابة جديدة، مقابل 61 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 2797 اصابة منها 179 حالة وفاة، و1990 حالة شفاء، في حين بلغ عدد الحالات النشيطة 626 حالة، منها 623 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات

ولاية المهدية

حافظ نسق الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد بولاية المهدية على ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي بعد ان تم اليوم الاحد تسجيل 108 إصابات جديدة، توزعت، بحسب الدوائر الصحية، إلى 38 اصابة بالشابة، و26 اصابة بالجم، التي رصدت حالتي وفاة، وسجلت دائرة المهدية 15 إصابة، إلى جانب 10 اصابات بقصور الساف و9 اصابات بسيدي علوان و5 اصابات بالسواسي و3 اصابات بأولاد الشامخ وإصابة واحدة بكل من بومرداس وشربان.

هذا وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 2931 اصابة منها 2002 حالة شفاء بعد تماثل 16 مصابا للشفاء نهائيا، و79 حالة وفاة و850 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب رصد 165 إصابة إضافية من جملة 486 تحليلا منجزا ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 9578 حالة منها 251 وفاة و7451 حالة شفاء بعد تسجيل 152 حالة شفاء جديدة.

ويقيم حاليا بأقسام العناية المركزة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة 16 مصابا بالوباء و88 مصابا في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و47 مصابا بالمصحات الخاصة.

ولاية باجة

كشفت تحاليل تقصي فيروس “كورونا” المستجد بالقطاعين العام والخاص بولاية باجة، امس السبت، عن تسجيل 17 اصابة جديدة منها 12 اصابة بباجة المدينة التي تسجل منذ اسابيع اعداد كبيرة من الاصابات، إلى جانب تسجيل 3 اصابات بمعتمدية مجاز الباب واصابة واحدة بكل من نفزة وعمدون.

هذا ولم تسجل أمس أية حالة وفاة جراء الفيروس، في حين بلغت نسبة الشفاء من الوباء بالجهة حتى يوم امس 86,73 بالمائة حيث بلغ عدد المتعافين 2308 اشخاص من جملة 2661 شخصا اصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة.

ولاية قفصة

سجلت ولاية قفصة خلال الـ 24 ساعة الاخيرة حالتي وفاة بمعتمديتي المتلوي وام العرائس، فضلا عن رصد 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 39 عيّنة خضعت للتحليل بمخبر المستشفى العسكري بتونس العاصمة، لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة، إلى 2399 حالة إصابة منها 120 حالة وفاة، و1806 حالة شفاء، فيما يبلغ عدد الحالات النشيطة حاليا 479 مصابا يقيم أغلبهم إمّا في مراكز الحجر الصحّي الوجوبي أو في منازلهم، ويقيم عدد آخر بأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات قفصة، والمتلوي، والرديف، وأم العرائس.

هذا وتتوزع الاصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، إلى 12 إصابة بأم العرائس، و5 إصابات بقفصة الجنوبية، و3 إصابات بالسند، وإصابة وحيدة جديدة بالرديف.