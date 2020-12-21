اتحاد الشغل يقدم مبادرته حول ارساء حوار وطني الى رئيس مجلس نواب الشعب

ارسل الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، الى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، مبادرته المتمثلة في إدراة حوار وطني يفضي الى توافقات من أجل انقاذ البلاد للخروج من أزمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية في اتجاه خيارات وطنية جديدة، وفق ما أفاد به مصدر اعلامي من المجلس.

وتقترح المبادرة، التي قدمها الامين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي الى رئيس الجمهورية يوم 30 نوفمبر، بالخصوص إرساء هيئة حكماء تخضع لاشراف رئاسة الجمهورية، وتضم عددا من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات، تتولى الاشراف على حوار وطني يقود الى اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وقد حددت مبادرة المنظمة الشغيلة، صلاحيات الهيئة المقترح إحداثها، وضبطت أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل إنقاذ البلاد.

كما كانت المبادرة محور لقاء جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والامين العام للاتحاد يوم الاربعاء 16 ديسمبر. وأكد سعيد، خلال اللقاء، أن الحوار لا يمكن أن يكون على شكل الحوار السابق كما لا يمكن أن يكون هدفا في حد ذاته، بل يجب توفير كل الأسباب والشروط لنجاحه مجددا موقفه الرافض “للحوار مع الفاسدين”.

ويأتي انعقاد اللقاء اثر مطالبة الاتحاد السبت 12 ديسمبر رئيس الجمهورية قيس سعيد بالإسراع بالتجاوب مع مبادرته لاطلاق حوار وطني.