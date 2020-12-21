أريانة: تسجيل إجمالي 194 حالة وفاة و4643 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت ولاية اريانة نحو 4643 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بدء انتشار الجائحة الى غاية اليوم الاثنين، منها 4562 اصابة محلية و81 اصابة مستوردة، الى جانب تسجيل إجمالي 194 حالة وفاة، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة باريانة.

وتوزعت الاصابات، حسب ذات التقرير، الذي تحصلت /وات/ على نسخة منه، بين الاناث ب2524 اصابة والذكور ب2119 اصابة. أما عدد حالات الشفاء التام من الفيروس فبلغ 4234 حالة مع استقرار عدد الحالات المقيمة بالمستشفى في حدود 10 حالات.

وسجلت معتمدية أريانة أعلى نسبة من الاصابات بنحو 1950 اصابة، تليها معتمدية سكرة ب936 اصابة، فرواد ب690 اصابة والمنيهلة ب425 اصابة والتضامن ب405 اصابة وقلعة الاندلس ب141 اصابة وسيدي ثابت ب96 اصابة.

وبلغ العدد الجملي للتحاليل المخبرية المجراة بالجهة للتقصي عن فيروس كورونا المستجد منذ انتشار الوباء، 7040 تحليلا، منها 220 تحليلا تم اجراؤها منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، فيما بلغ عدد التحاليل السريعة المجراة بمختلف المعتمديات 1229 تحليلا سريعا كشفت عن 56 اصابة ايجابية بالفيروس، حسب تقرير المصالح الجهوية للصحة.