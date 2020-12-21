نابل: تسجيل 5 وفيات جديدة وارتفاع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 234 حالة

سجّلت ولاية نابل أمس الأحد واليوم الاثنين 5 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 234 حالة وفاة، وفق ما أفاد به اليوم مصدر مسؤول بالإدارة الجهوية للصحة بنابل في تصريح لمراسلة (وات).

وأوضح المصدر ذاته، أن حالات الوفيات المسجلة تتوزع على معتمديات الحمامات (حالتين) و منزل تميم (1 حالة) ودار شعبان الفهري (1 حالة) وحمام الغزاز (1 حالة)، مشيرا إلى أن أعمار الوفيات تترواح بين 53 و 82 سنة

هذا وتفيد آخر المعطيات الواردة على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بنابل أن عدد الحالات النشيطة أي التي لا تزال حاملة للفيروس ارتفع إلى 1104 حالة وذلك على إثر تسجيل 140 إصابة جديدة

وتشير المعطيات ذاتها، إلى ارتفاع مجموع الاصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة ليبلغ 7902 حالة من بينها 6568 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد.