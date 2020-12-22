أريانة-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و6 إصابات جديدة

سجّلت ولاية أريانة حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد و6 إصابات جديدة ليرتفع عدد الاصابات المسجلة بالجهة منذ انتشار الجائحة والى غاية اليوم الثلاثاء 4649 إصابة مؤكدة منها 4568 اصابة محلية و81 اصابة مستوردة في حين ارتفع عدد الوفايات بالفيروس الى نحو 196 حالة وفاة، وفق تقرير محيّن صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة.

وتوزعت الاصابات، وفق ذات التقرير الذي تحصلت “وات” على نسخة منه، بين الاناث بـ2532 اصابة والذكور بـ2117 اصابة، فيما ارتفع عدد الحالات المقيمة بالمستشفى الى نحو 13 حالة اما عدد حالات الشفاء التام فبلغ 4251 حالة.

يشار الى المصالح الصحية الجهوية بأريانة أنجزت لنحو 7040 تحليلا مخبريا للتقصي حول فيروس كورونا المستجد منها 220 تحليلا مخبريا تم اجراؤها منذ بداية شهر ديسمبر اما عدد التحاليل السريعة المنجزة في مختلف المعتمديات فبلغت الى حد الان 1229 تحليلا سريعا كشف عن 60 اصابة ايجابية حسب التقرير ذاته.