بن عروس/ ضبط شخصين على متن سيارة محملة ببضاعة المهربة

في إطار العمل على مكافحة كافّة أنواع الجرائم المنظّمة لا سيّما المتعلّقة منها بالتّهريب والكشف عن العناصر الضّالعة في المجال، تمكّنت وحدة أمنيّة تابعة للإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني، مؤخّرا، بعد نصب كمين محكم، من ضبط شخصين بجهة بن عروس على متن سيّارة مشبوهة وحجز بضاعة مهرّبة تتمثّل 3672 قطعة “Fumigènes” و354 قطعة “فوشيك” كبيرة الحجم، إلى جانب مبلغ مالي قدره 03 آلاف دينارا.

بمراجعة النّيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائيّة ببن عروس، أذنت لمصالح الأبحاث الدّيوانيّة بالتّعهّد واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة في الغرض.