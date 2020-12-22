تونس تسجل أكثر من 120 ألف اصابة بكورونا منذ ظهور الجائحة

تخطت تونس عتبة ال120 ألف اصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الجائحة، وفق ما أعلن عنه وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الثلاثاء.

وأفاد مهدي خلال ندوة صحفية عقدت بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة اثر اجتماع الهئية الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، أن تونس سجلت خلال نفس الفترة 4237 حالة وفاة لدى حاملي الاصابة بكورونا، مشيرا، الى أن معدل الوفيات الحالي المسجل يوميا خلال ديسمبر الحالي يقدر ب40 حالة وفاة يوميا وفق احصائيات محينة للوزارة.

ونبه الى أن الوضع الوبائي يشهد حالة تفش للعدوى المجتمعية التي تترافق مع ارتفاع نسق العدوى وزيادة الاصابات بالمرض، لافتا الى أن شهر أكتوبر الماضي شهد 1432 حالة وفاة أي بمعدل 47 حالة وفاة يوميا.

وفي نوفمبر الماضي ارتفعت حصيلة الوفيات الى 1592 حالة وفاة أي 53 حالة وفاة يوميا، لتصل في ديسمبر الى 40 حالة وفاة، بحصيلة وصلت حتى أمس الاثنين الى 830 حالة وفاة.

وشدد وزير الصحة، أن الانخفاض المذكور في معدل الوفيات خلال ديسمبر الحالي بالمقارنة مع شهري أكتوبر ونوفمبر يمثل نتيجة لتطبيق الاجراءات الوقائية ضد الفيروس التاجي، لكنه نبه الى أن حالة التراخي في التوقي من الفيروس تنذر بزيادة المخاطر.

وأعلن، أن الوزارة تتولى حاليا بالتعاون مع البلديات ووزارة الشؤون المحلية والبيئة تطوير منظومة معلوماتية لاحصاء الوفيات الناتجة عن مرض كورونا بصفة محينة وآنية.

وكشف في سياق آخر، أن أكثر من 80 معتمدية تسجل أكثر من مائة حالة حاملة للفيروس على كل مائة ألف ساكن، لافتا، الى ان عددا منها شهد تضاعفا لحالات الاصابة بمعدل وصل الى 5 مرات خلال أسبوعين.